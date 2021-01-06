晚8点至早5点：魁北克省从星期六起实行宵禁

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魁北克省长勒格（François Legault）星期三（1月6日 ）宣布，为遏制新冠疫情，该省将从本星期六（1月9日）到2月8日实行宵禁，在晚8点到早5点之间禁止人们外出（求医、求救等紧急情况除外）。

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目前实行的封禁措施也将延长到2月8日，非必要服务和商家继续关闭（但是可以提供订购取货服务），员工被要求在家工作，禁止与同住者以外的人见面（但独居者可以接待一人探访或请一人照料自己）。

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和食品店一样，药店和加油站作为基本民生服务可以继续开放，但是不得趁机扩大商品销售范围。

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魁北克省的小学和中学将按原定计划分别在下周一（1月11日）和1月18日开放。但是五年级和五年级以上的学生上课时必须戴口罩，低年级学生只需在走廊等公共区域戴口罩。

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电影院、博物馆和教堂等公共场所继续关闭，户外文体活动不能和同住者以外的人一起进行。

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