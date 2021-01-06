油价破每桶50美元让加元进入0.79美元区间

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加拿大货币加元对美元的汇率星期二上升到2018年4月份以来的最高点，几乎触碰1加元兑换0.79美元的三年来高位。

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加元猛升的主要动力来自世界市场石油价格的攀升，而加拿大经济以石油为主要出口商品，加元也素有石油货币之称，基本上与世界市场石油价格同向运动。

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这一次世界石油市场价格上扬的主要动力有两个。一是俄罗斯与石油输出国组织欧佩克成员国达成共识延长限产时间、不让廉价石油充斥市场，石油标杆价格西德克萨斯中质石油随后突破了每桶50美元的价位。

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二是美国经济数据显示美国制造业强力回升，已恢复到2018年以来的最高水平。

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泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情让加元对美元的汇率2020年3月底下跌到1加元换0.69美元的低位，从4月份开始稳步回升、进入上升轨道。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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