特朗普支持者冲击美国国会大厦，打断认证大选结果联席会议

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今天（1月6日）是美国国会召开联席会议认证大选投票结果的日子。特朗普此前已号召支持者在这一天去首都华盛顿抗议大选结果。联席会议开始前一个小时，特朗普走出白宫对支持者发表演讲，称自己不会放弃，并号召他们前往国会大厦抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普的支持者冲击美国国会大厦。 (AP Photo/Julio Cortez)

国会联席会议开始后不久，大批示威者涌向国会大厦，一部分人冲进大厦。有些示威者打碎玻璃，从窗户爬进去。议员们和主持会议的副总统彭斯被疏散。示威者与保安人员发生冲突。众议院议长佩洛西等人的办公室遭到破坏。据当地媒体报道，有数名警察受伤，一名女性示威者中弹，稍后在医院死亡。在大厦外面进行实况报道的CBC女记者被一群示威者围住，他们挤在她身边鼓噪，在镜头前伸中指，迫使她中断报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到本文截稿为止，仍有大批示威者在国会大厦前逗留。华盛顿市长已经宣布从今晚6点起实行宵禁。当选总统拜登发表电视讲话。他说，今天发生的事是对美国民主制度前所未有的攻击。“这不是示威，这是暴乱。” 他呼吁特朗普立刻发表电视讲话平息事态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普随后在社交媒体上传视频，呼吁支持者和平离开，同时继续宣称民主党“偷走”大选结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）在推特上发文说，今天发生的事令整个国家蒙羞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时在乔治亚州，民主党候选人沃诺克（Raphael Warnock）和奥索夫（Jonathan Ossoff）赢得了该州的两个参议院席位，从而使民主党得以在参议院占据微弱多数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada