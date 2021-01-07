加拿大政府对香港警方大规模逮捕民主派人士作出谴责

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五十多名香港民主派人士星期三（1月6日）被逮捕。加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）当日发表声明提出谴责，称这次对香港活动人士和政界人士的大规模逮捕行动是对政治多元化的强力镇压，完全无视香港基本法，进一步侵蚀“一国两制”原则。

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这是香港国安法通过后香港警方规模最大的一次逮捕行动，被捕者包括前立法会成员，民主党派领袖和活动人士。他们因发起或参与未被香港特区政府认可的立法会初选，被指控香港国安法中的颠覆国家政权罪名。美籍人权律师关尚义（John Clancey）也在被捕者当中，是第一个自香港国安法实施后被捕的在港美国公民。

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加拿大以外，欧盟、英国和法国等国家也对这次逮捕行动作出谴责，并呼吁立即释放被捕者。商鹏飞表示，加拿大政府将维护30万在港加拿大人的利益。他将与盟国讨论此事并共同作出反应。

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加拿大总理特鲁多和英国首相约翰逊在星期四的电话会议中讨论了香港大逮捕。此外，保守党外交事务评论员庄文浩发表声明说，这次逮捕香港民主派人士的行动是对港人民主权利的侵犯。他呼吁政府根据《马格尼茨基法》对有关香港官员实施制裁。

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（RCI with CBC News, Peter Zimonjic, DW, AP)

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