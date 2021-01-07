华盛顿骚乱后，美国交通部长赵小兰等数名高官宣布辞职

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1月7日更新：特朗普终于承认败选并谴责暴力行为。国会警察局长桑德（Steven Sund）宣布辞职。

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美国交通部长赵小兰星期四（1月7日）下午宣布辞职，成为到目前为止级别最高的因华盛顿骚乱辞职的美国官员。她在辞职声明中表示，特朗普支持者昨天对国会大厦的暴力冲击使她深受困扰，她感到自己无法袖手旁观。

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从昨天起相继宣布辞职的还有白宫国家安全副顾问，美国驻北爱尔兰特使，白宫新闻副秘书和第一夫人办公室主任等官员。特朗普最坚定的支持者之一、共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）今天下午召开新闻发布会，宣布与特朗普决裂。但是他同时也呼吁官员不要群起辞职，以免影响接下来的政权交接工作。

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美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）今天下午呼吁副总统彭斯和内阁动用美国宪法第二十五条修正案撤销特朗普的总统职务。她说，如果他们不愿意这样做，那么国会可能采取弹劾行动。“由美国总统煽动起来的攻击国会的暴力行为将成为美国历史上的一个污点。”

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另一个考虑是安全原因。佩洛西说，尽管现任总统的任期只剩下最后十三天，但是“每一天都可能是一场恐怖电影。”

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国会警察局：冲击国会的特朗普支持者携带金属管，刺激性化学品和其他武器

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美国国会警察局长桑德（Steven Sund）说，暴力示威者激烈地攻击警察，使用了金属管，刺激性化学物和其他武器。有五十多名警察负伤，其中几人目前仍在医院接受治疗。在国会大厦受到攻击的同时，附近的街区还发现了两个土制爆破筒。

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CBC驻华盛顿记者帕内塔（Alexander Panetta）过去一周来目睹了一些特朗普支持者的激进言行。在国会大厦被冲击的前一天晚上，一群示威者高喊着“给我自由，或给我死亡”的口号游行，领头的是一个名叫马克.伯恩斯（Mark Burns）的电视传教者，他告诉记者，这次大选是一场善恶大决战。

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另一个带着面罩的男子喊道，现在只是一个警告。他身边的同伴随声附和：“下一次我们就不会用和平方式了。”

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星期三的骚乱造成4人死亡，其中3人死于心脏病发作等身体原因。35岁的艾什丽.巴比特（Ashli Babbitt）在试图爬过国会大厦内的一扇窗户时被警察的子弹击中，稍后在医院死亡。她是一个狂热的特朗普追随者，坚信他的败选是对手的阴谋造成的。

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开枪的警察目前正在停职接受调查。但有看过现场视频的分析人士说，他被追究责任的可能性不大。

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因身体原因死亡的三人中包括50岁的本杰明.菲利普斯（Benjamin Phillips），他是一个支持特朗普的网站的创办者，来自宾夕法尼亚州。

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警方到目前为止已逮捕八十多人，大部分人的罪名是非法闯入。

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还要再过十三天才会举行新总统宣誓就职仪式。目前国会警察局、华盛顿特区警察局和联邦调查局联手，加强对国会大厦的警戒，并计划在周围立起一道铁丝网。

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（RCI with AP, CBC News, Alexander Panetta)

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