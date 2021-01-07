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2021年1月7日，星期四，南非约翰内斯堡附近的阿尔伯顿，一名男子戴着口罩走过街道上的一个招牌。南非表示，将进口150万剂阿斯利康疫苗，为该国卫生工作者接种疫苗。随着病例激增，这是南非首次宣布购买新冠肺炎疫苗。(AP Photo/Themba Hadebe)

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