A man wearing a face covering, walks past a logo on the street in Alberton, near Johannesburg, South Africa, Thursday, Jan. 7, 2021. South Africa says it will import 1.5 million doses of the AstraZeneca vaccine to inoculate the country's health workers. This is South Africa's first announcement of the purchase of a COVID-19 vaccine as its cases soar. (AP Photo/Themba Hadebe)

南非约翰内斯堡附近的阿尔伯顿，一名男子戴着口罩走过街道上的一个招牌

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年1月7日（星期四）11:29

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2021年1月7日，星期四，南非约翰内斯堡附近的阿尔伯顿，一名男子戴着口罩走过街道上的一个招牌。南非表示，将进口150万剂阿斯利康疫苗，为该国卫生工作者接种疫苗。随着病例激增，这是南非首次宣布购买新冠肺炎疫苗。(AP Photo/Themba Hadebe)

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