国际奥委会高官：运动员应优先接种新冠疫苗

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国际奥委会资深委员、加拿大的Dick Pound认为，为了确保东京奥运会能够在今年夏天顺利举行，必须给参加奥运会的各国运动员们以接种COVID-19病毒肺炎疫苗的优先权。

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2020年初开始泛滥的COVID-19病毒肺炎让国际奥委会不得不决定把东京奥运会推迟一年举行，但目前来势凶猛的第二波疫情让东京奥运会是否能够在2021年夏天举行也被打上了问号。

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正常情况下会有约1万5千名奥运会和残奥会运动员参加东京奥运会。

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国际奥委会资深委员Dick Pound虽然对东京奥运会今年夏天如期举行抱有信心，但认为先决条件是参加东京奥运会的各国运动员能够优先接受COVID-19病毒肺炎疫苗的注射。

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加拿大奥委会负责人David Shoemaker指出，加拿大奥运代表团的运动员们何时能够获得新冠病毒疫苗的注射取决于许多因素，目前加拿大的防疫法规规定的优先注射新冠疫苗的群体并没有包括体育运动员。

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目前离奥运会开幕时间还有不到2百天，东道主日本东京的新冠病毒肺炎单日确诊人数近来连创最高记录。

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