安大略省南部小学推迟返校，网课持续至1月25日

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安大略省政府星期四（1月7日）宣布，该省南部的小学将继续网络教学，学生返校日从原定的1月11日推迟到1月25日。北部地区由于疫情相对缓和，学生将仍按原定时间返校上课。

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安省南部地区的中学原定于1月25日返校上课，目前暂时不变。

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安大略省长福特（Doug Ford）说，目前在该省13岁以下年龄段，每五个做病毒检测的孩子就有一个检测结果呈阳性。

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安大略省首席公共卫生官威廉姆斯（David Williams）说，他”很不情愿“地建议推迟小学生返校上课日期。这对所有人来说都不是一个轻松的决定。但是他认为，与其让学校开门不久又不得不关闭，不如现在就推迟返校日期。

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安大略省星期四新增3519起确诊新冠病例，其中89名患者死亡，日增病例数和死亡人数都打破了原有记录。另外，ICU收治的重症患者人数也超过了公共卫生部门的模拟预估。

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（RCI with CBC News, Adam Carter)

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