加拿大总理谴责美国国会大厦受到暴力冲击

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加拿大总理特鲁多星期三在社交媒体上表示，他对美国首都华盛顿发生的暴力冲击国会大厦的事件感到难过和不安，但相信暴力不会战胜人民的意愿，必须坚持民主制度。

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自由党政府总理特鲁多说他星期三一直在密切关注美国首都华盛顿局势的发展，他相信美国的民主体制是强大的，不管美国政局如何变化、加拿大政府会尽一切努力保护加拿大与美国的关系不受到损害。

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特鲁多政府的外交部长François-Philippe Champagne也在星期三表示，美国首都华盛顿出现的暴力画面让人震惊，根据选举结果和平移交权力是民主制度的基石，加拿大在密切关注美国政治局势的变化。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖奥图尔也通过社交媒体公开谴责了特朗普支持者冲击华盛顿国会大厦的暴力行为，认为这是对民主和自由的侵犯。

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特朗普的支持者星期三聚集到首都华盛顿是响应特朗普的号召，在美国国会认证2020年总统大选结果之日抗议拜登靠舞弊从共和党手中抢走了总统大选的胜利。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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