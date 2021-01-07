美国注射疫苗比加拿大快，在佛罗里达州的加拿大老人已获免费接种

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加拿大有不少老人每年冬季南下去美国过冬，他们被称为 “雪鸟” （ snowbirds）人群，其中很多人在美国有固定的住所。

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今冬新冠疫情大流行，加拿大政府建议人们不要出国旅行，很多 ”雪鸟“ 留在了加拿大，但也有一些人还是去了美国佛罗里达州过冬，结果他们却获得了意外的好处：可以在美国注射 COVID-19 疫苗，比加拿大的老人可能要早上好几个月。

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在美国佛州的加拿大老人开始接种

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74岁的佩里·科恩（Perry Cohen）和 71岁的妻子罗斯（Rose）是加拿大多伦多市的居民，他说，这个星期二（1 月 5 日），他们已经在佛罗里达州接种了 Pfizer-BioNTech 的 COVID-19 第一剂疫苗。

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这对夫妇在佛罗里达州的 Deerfield Beach 拥有一套公寓，每年到那里过冬，今年元旦那天，他们收到了注射疫苗的邀请，通知他们可以到自己所在社区内的临时疫苗诊所进行接种。

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科恩表示，他们夫妻俩周二接种了第一剂，并都预约好在三周内接种第二剂。他说：

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用接种疫苗迎来新年，真是太好了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所有 65 岁以上者都可接种，包括非居民

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与美国其他许多州和加拿大各省的正常不同，美国佛罗里达州的政策是，在疫苗接种的第一阶段，为所有 65 岁以上的老人接种 COVID-19 疫苗。

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最重要的是，佛州也允许非居民（包括加拿大人在内）接种疫苗，而且还免费。

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佛罗里达卫生部 （Florida Department of Health）在发给加拿大广播公司 CBC 的回复电子邮件中说：

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任何能够证明自己是 65 岁以上的人，都有资格在佛罗里达州免费接种疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人佩里·科恩表示，在佛罗里达州的封闭式社区内，他们感到很安全，而且，他认为如果今年冬天他们留在了多伦多，大概至少要等上几个月才能注射上疫苗。

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他说：

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（如果是在加拿大）我估计大概要等到 4 月到 7 月才能接种上，现在我们感到好像是中了奖一样。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国人均接种疫苗量是加拿大的近 4 倍

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多伦多市旅游保险公司 Travel Secure Inc. 的总裁马丁·费尔斯通（Martin Firestone）告诉加拿大广播公司，今年冬天前往佛罗里达的客户中，大约 50 位客户已经接受了第一剂疫苗或已预约即将注射。

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费尔斯通说：

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他们都很兴奋，都说要是在加拿大最早可能要等到今年夏季才能接种。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在安大略省，COVID-19 疫苗第一阶段的接种者是老人护理院中的老人和护工，不住在老人院中的老人则要等到第二阶段（目前计划在 4 月至 7 月之间）。而且，安省正面临越来越多的批评，说该省疫苗接种进展缓慢。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）本周二（1月5日）表示，加拿大的 COVID-19 疫苗接种进度缓慢，并说一定要解决这个问题。

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加拿大广播公司 CBC 报道说，美国等一些国家的接种速度超过了加拿大，尽管美国开始接种的时间晚于预期，但美国的人均接种疫苗数量现在仍然是加拿大的近 4 倍。

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马丁·费尔斯通说，现在，他有大约 30 位因疫情而留在加拿大的 “雪鸟” 客户正考虑改变计划，前往佛罗里达，他们去的唯一的目的就是在佛罗里达接种新冠疫苗。

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（CBC）

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