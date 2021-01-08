加拿大温哥华，伯纳黛特·张(Bernadette Cheung)在她的祖母去世的养老院(Little Mountain Place)外

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2021年1月7日，星期四，加拿大温哥华，伯纳黛特·张(Bernadette Cheung)在她的祖母去世的养老院(Little Mountain Place)外拍照。自11月该机构宣布COVID-19爆发以来，养老院的41名居民已经死亡。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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