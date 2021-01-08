Bernadette Cheung poses for a photograph outside Little Mountain Place, where her grandmother who passed away was a resident, in Vancouver, on Thursday, January 7, 2021. Forty-one residents of the long term care home have died since a COVID-19 outbreak was declared at the facility in November. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

加拿大温哥华，伯纳黛特·张(Bernadette Cheung)在她的祖母去世的养老院(Little Mountain Place)外

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年1月8日（星期五）12:32

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2021年1月7日，星期四，加拿大温哥华，伯纳黛特·张(Bernadette Cheung)在她的祖母去世的养老院(Little Mountain Place)外拍照。自11月该机构宣布COVID-19爆发以来，养老院的41名居民已经死亡。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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