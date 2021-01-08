加拿大12月少了 6.3万个工作， 失业率升至 8.6％

加拿大在 2020 年 12 月失去了 63,000 个工作职位，失业率升至 8.6%，比 11 月份的 8.5% 上升 0.1 个百分点。
第二波疫情打击就业
星期五（1 月 8日），加拿大统计局报告说，尽管上个月全国各地的全职工作职位增加了 36,000个，但由于许多省份收紧卫生法规，全国失去了 99,000 个兼职工作，从而导致就业市场净减少 63,000 个工作。
自 Covid-19 疫情爆发以来，加拿大在去年 3 月和 4 月就业跌到低谷，两个月少了 300 万份工作。
去年 5 月开始就业市场反弹，就业人数连续 7 个月增加，6 月的增幅最大。
进入秋季后，增幅逐渐减小，12 月不增反降，表明就业复苏终于遭受了第二波疫情的打击。
经济学家此前一直预计 12 月的数字会比较差，因为安大略和魁北克等大省份在 12 月进入了更为严格的封锁期。
自 4 月以来，加拿大雇员的总工作时数也首次下降，减少了 0.3％。
12 月 失业率概况 （括号中为 11 月数字）
- 全国失业率：8.6％（ 8.5%）
- 失业总人数：1,755,800 人（ 1,735,200 人）
- 就业总人数：18,553,000 人（18,615,600人）
- 青年（15-24 岁）失业率：17.7％（17.4%）
- 男性（25 岁以上）失业率：7.5％（7.4%）
- 妇女（25 岁以上）失业率：6.9％（6.8%）
魁北克省失业率最低
根据加拿大统计局周五的报告，12 月份加拿大各省的就业市场情况不同，魁北克省的失业率最低 （ 6.7%），其次是 BC省 （7.2%），失业率最高的省份是纽芬兰和拉布拉多（12.3%）。
以下是各省 2020年 12 月的失业率（括号内为 11 月的数字）：
- 纽芬兰和拉布拉多省： 12.3％（12.2%）
- 爱德华王子岛省：10.1％（10.2%）
- 新斯科舍省： 8.6％（6.4%）
- 新不伦瑞克省： 9.3％（9.6）
- 魁北克省： 6.7％（7.2%）
- 安大略省： 9.5％（9.1%）
- 曼尼托巴省： 8.2％（7.4%）
- 萨斯喀彻温省： 7.8％（6.9%）
- 阿尔伯塔省： 11.0％（11.1%）
- 不列颠哥伦比亚（BC）省： 7.2％（7.1 %）
（CBC，Radio-Canada，RCI）
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