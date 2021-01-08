一名美国国会警察殉职；众议院议长要求禁止特朗普接触核武密码

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星期五（1月8日），飘扬在美国国会大厦上的星条旗下了半旗，悼念殉职国会警察布莱恩.希克尼克（Brian Sicknick）。特朗普支持者星期三冲进国会大厦时，希克尼克正在大厦内执勤。他在阻拦他们时被人用灭火器击中头部，回到办公室后突然倒地，星期四晚伤重不治，终年42岁。

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希克尼克在2008年进入国会警察局，在此之前是新泽西州空中国民警卫队的一员，曾在沙特阿拉伯和吉尔吉斯坦服役。据他的家乡新泽西州南河市的媒体报道，至少在2016年美国大选时，他也是一个特朗普支持者。

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希克尼克是星期三华盛顿骚乱的第五名死者。其余四人均为支持特朗普的示威者。除一人是在试图冲进国会议事大厅时被警察开枪击中外，其余三人死于心脏病发作、中风和人群踩踏。

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国会大厦被闯入的画面震惊了美国和全世界，也使这里的安全措施受到质疑。国会警察局长桑德（Steven Sund）和参众两院的警卫官已宣布辞职。据美联社报道，华盛顿特区警察局和美国联邦调查局在事发当天和三天前分别提出愿意出警增援，但都被桑德拒绝。

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不能让特朗普接触核武密码

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美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）说，那些对希克尼克之死负有责任的人必须被绳之以法。国会大厦是美国民主的殿堂，星期三发生在这里的暴力攻击是“一场深刻的悲剧和我们国家历史上的污点”。

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佩洛西表示，她已提出要求并从美军参谋长联席会议主席、陆军上将米利（Mark Milley）那里得到保证，不让特朗普在余下总统任期内接触到核武密码，即传说中发动核打击的“核按钮”。

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美国副总统彭斯（Mike Pence）在推特上以自己和妻子的名义向希克尼克的亲友和同事表示哀悼。特朗普未就此发表个人评论。但一个白宫发言人表示，任何警察的殉职都提醒人们，他们为维持和平“冲向危险”。他还说，特朗普及整个团队为希克尼克的家庭祈祷并哀悼这位“美国英雄”。

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罢免特朗普是否值得？

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佩洛西和参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）呼吁副总统彭斯和内阁动用美国宪法第二十五修正案罢免特朗普，否则他们将在议会发起弹劾。但是也有分析人士指出，鉴于特朗普的任期只剩下不到两周的时间，且陷入孤立，此时赶他下台弊大于利。

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特朗普星期四傍晚在推特上发表视频，第一次承认自己将在1月20日结束总统任期，并谴责冲击国会大厦的暴力行为，称暴徒“将付出代价。”

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社交媒体脸书决定在特朗普余下的总统任期内禁止他使用Instagram。脸书创始人和总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg）说，发生在国会大厦的“令人震惊的事件”表明，特朗普想利用自己任期结束前的时间来破坏和平、合法的权力交接。

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推特星期五也宣布，鉴于”进一步暴力煽动的危险“，决定永久取消特朗普的账号。

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特朗普无数次在社交媒体上宣称大选投票计票存在大规模舞弊。骚乱发生后，他呼吁支持者和平离开时仍坚持这个说法。

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加拿大总理：我们目睹了由现任美国总统煽动的对民主制度的攻击

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星期五，加拿大总理特鲁多在通报疫情的新闻发布会上首先谈到了华盛顿骚乱。他说，我们看到的是被现任美国总统和其他政客煽动起来的暴徒对民主制度的攻击。这次事件令人震惊，令人不安，也令人感到悲哀。但是我们在这个星期里也看到了美国民主制度的强韧。暴力在我们的社会里没有市场，极端分子不可能否决人民的意愿。

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他还说，这次事件告诉我们，民主不是自动生成、理所当然的。我们在关注美国过去几天发生的一切的同时也要知道，加拿大对这样的事并没有免疫力。“我们将保持警惕，时刻牢记：领导人和政治家作出的选择是会有后果的。”

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（RCI with AP, My Central Jersey，CBC News)

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