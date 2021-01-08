去年与2016年并列有记录以来最热的一年

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欧盟属下的哥白尼气候变化机构（C3S)说，2020年和2016年并列，是有气象记录以来最热的一年。这使2010-2020作为有气象记录以来最热的十年“完美收官”。

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欧洲大陆去年秋季和冬季经历了反常的高温天气。北极地区也受到高温困扰。同时大气中的二氧化碳在不断增加。科学家们说，最新的气象记录表明，现在我们已经没有时间可以浪费。世界各国必须尽快减少温室气体排放，以避免灾难性的气候变化。

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哥白尼气候变化机构的数据显示，2020年的全球气温比前工业时代平均高出1.25摄氏度。根据2015年巴黎气候协定，要避免气候变化灾难，地球气温的升高必须控制在1.5摄氏度左右。

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尽管抗疫封禁政策使去年的碳排放比近几年低，但是温室气体在大气层中的积聚还是呈上升趋势。

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去年八月份的加州热浪也使该州沙漠中的“死亡谷”出现了一百多年来的最高气温54.4摄氏度。另外，北极和西伯利亚北部的气温升高幅度继续高于地球其他地区，这两个地区的某些地方的气温比过去三十年的平均气温高出6摄氏度之多。

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去年北极地区的山火季节“异常活跃”，释放出2.44亿吨二氧化碳。而当地海冰在继续融化，去年七月和十月的海冰覆盖面积都降到当月有记录以来最低水平。

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（Thomson Reuters, CBC News）

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