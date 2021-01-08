安大略省日增病例创新高：4249 例

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1月8日（星期五），加拿大安大略省报告新增了 4,249 个 COVID-19 病例。

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加拿大广播公司报道说，周五的数字中有 450 个属于多伦多公共卫生局 “迟报” 的数据，是前两天的。

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但即使这样，也意味着星期五安省约有 3,800 个日增感染，超过了周四的 3,519 例。

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“局面失控”

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安省省长道格·福特（Doug Ford）星期五举行新闻发布会，承诺将对安大略省实施进一步的限制。

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他再次要求安大略人遵循公共卫生准则，并说下周初将推出安省的疫情发展新模型。

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福特说：

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我们处于绝望的境地，当你看到新模型时，会（吓得）从椅子上载下来。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我们将采取进一步措施，因为局面已经失控。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省副首席卫生官 Barbara Yaffe 医生同意这一观点。

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她说：

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坦率地说，今天的数字令人恐惧。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多日增超过 1300 例

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安省今天报告的新病例中，包括：

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多伦多市 1,382 例

皮尔地区（Peel Region ） 691 例

约克地区 （ York Region）427 例

尼亚加拉地区（ Niagara Region） 213 例

温莎-艾塞克斯地区（Windsor-Essex）184 例

重症人数增加

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安大略省最近 7 天的日增病例平均值达到 3,394 例，是疫情爆发以来安省的最高点。

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加拿大广播公司报道说，安省目前有 28,203 个活跃病例，虽然总体住院人数略有下降，为 1,446人，但进入重症监护室和用呼吸机的 COVID-19 患者人数均攀升至新高，分别为 369人和 250 人。

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（CBC）

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