是否优先给监狱犯人注射新冠疫苗引争议

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在加拿大自由党政府计划给高风险监狱犯人优先注射COVID-19病毒肺炎疫苗的消息传出后，加拿大联邦议会官方反对党保守党表示强烈反对。

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特鲁多政府公共安全事务部长布莱尔证实，加拿大联邦监狱中约6百名年老或有基础性疾病的囚犯将被优先注射新冠病毒肺炎疫苗；并指出这一计划是根据国家疫苗咨询委员会的建议制定的。

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加拿大保守党领袖奥图尔本周早些时候在回答记者问题时表示，没有任何囚犯应该在高风险加拿大人和医疗领域工作人员之前获得COVID-19病毒肺炎疫苗的优先注射权。

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保守党公共安全事务发言人Shannon Stubbs和魁北克一位保守党议员联名发表声明说，在注射新冠病毒疫苗时把监狱囚犯放到比一些老人院中的老人、一些医务工作者、急救人员和监狱看守还要优先的地位让人气愤；特鲁多政府应该知道哪些群体才真正应该被放在新冠疫苗优先注射的名单上。

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Shannon Stubbs等人还指出，加拿大联邦政府自己的统计数字显示，过去一年监狱中发生的COVID-19病毒肺炎疫情是孤立的事件、而不是普遍性的问题。

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长期关注囚犯权益问题的加拿大参议员Kim Pate批评保守党议员自己没有防疫和医疗知识、把健康问题政治化。

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加拿大渥太华大学研究犯罪和囚犯问题的专家Justin Piché指出，如果环境狭小、人口相对密集的监狱集中性爆发COVID-19病毒肺炎疫情，则监狱看守和工作人员回家后会把疫情进一步扩散到社会，所以优先给监狱犯人和监狱工作人员注射新冠病毒疫苗是符合加拿大公众利益的决定。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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