辉瑞疫苗或对英国和南非新冠病毒变种有效：初步研究结果

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辉瑞制药公司和德克萨斯大学医学分部联合进行的一项实验室研究显示，该公司生产的新冠病毒疫苗对在南非和英国等地发现的新冠病毒新毒株是有效的。

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在南非和英国等地被发现的新冠病毒新毒株发生了突刺蛋白突变，使人体更容易被感染，从而加快病毒的传播。研究人员从注射过辉瑞疫苗的人身上采集血液样本，发现辉瑞疫苗可以有效地中和这种被称为N501Y的重要突变。

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这个结果令研究人员感到鼓舞。但是他们也表示，辉瑞疫苗对变种新冠病毒的有效性还需要进一步的研究。一方面，他们的研究结果还没有经过同行评议，另一方面，他们还没来得及对辉瑞疫苗对新毒株所有突变的作用进行研究。此前他们已经测试了15个突变，N501Y是第16个。

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南非和英国新冠病毒新毒株发生了20多个突变。医生们认为新毒株造成了南非和英国的确诊病例大幅度增加，但是没有发现它会造成更多重症。

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研究人员说，辉瑞疫苗和莫德纳疫苗采用的新型mRNA（合成信使核糖核酸）技术使他们可以在六周内进行调整以应对新的病毒突变。

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（RCI with Thomson Reuters，AFP）

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