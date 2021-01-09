加拿大新冠疫情恶化、魁省开始4星期宵禁

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期六加拿大的COVID-19病毒肺炎确诊数字加速上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最大省份安大略省星期六有3443人确诊了新冠病毒，其中近两千新增病例在大多伦多地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省政府为了帮助坚持在防疫第一线工作的必要行业工作人员减轻负担，省政府把学校关门期间提供免费托尔服务行业的名单扩大到包括加拿大邮局、皇家骑警、边境服务局、和无家可归者服务中心的雇员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大第二大省份魁北克省星期六新增的新冠病毒确诊人数是3127人，另有41人死于COVID-19病毒肺炎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省政府推出的为期四个星期的宵禁防疫措施从星期六晚上8点钟开始实施。在随后四个星期每天晚上8点到第二天早上5点期间，除了必要行业的工作人员之外任何人不得走出自己的家门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期六为止，世界上感染COVID-19病毒的人数已经超过8910万人，死亡人数超过190万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada