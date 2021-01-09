民主党酝酿在美国国会再次弹劾总统特朗普

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美国民主党酝酿在占多数议席的众议院再次对总统特朗普提出弹劾，罪名是鼓动支持者暴力冲击国会、践踏美国民主制度。

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如果民主党果真再次弹劾特朗普，他将成为美国历史上首位被第二次弹劾的总统。

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但专家们指出，即便民主党控制的美国国会众议院通过了对特朗普的第二次弹劾案，但该弹劾案在仍然由共和党控制的参议院难以获得通过。

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美国国会民主党大佬还呼吁副总统彭斯带领内阁成员引用宪法第25条修正案不让特朗普继续行驶总统权力，代行总统职权直到1月20日拜登宣誓就职。

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美国众议院议长佩洛西表示，为了避免特朗普干出疯狂的事情，她已经与参谋长联系会议主席Mark Milley进行了沟通，讨论了不让特朗普发动战争或者是发射核武器的措施。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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