特鲁多指责特朗普煽动支持者暴力冲击国会

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期五表示，星期三美国首都华盛顿发生的暴力冲击国会大厦的事件令人震惊、是对民主制度的侵犯、是被现任总统和一些政客挑动后发生的。

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特鲁多说，政治领导人的话语对民众和组织的行为有直接的影响，大家都知道美国总统在1月6日美国国会受到暴力冲击之前说了些什么。

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美国总统特朗普不但呼吁其支持者在1月6日国会认证总统大选投票结果时前往华盛顿示威、抗议民主党的大选舞弊行为，而且在星期三早晨还在美国首都华盛顿面对支持者讲话时鼓励他们前往国会大厦抗议国会对选举人票的认证。

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不久之后就发生了冲击国会大厦的暴乱，使美国国会众参两院认证总统大选结果的程序被迫中断，议员们纷纷躲藏，众议院议长佩洛西的办公室一度被占领。

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在暴乱结束后的星期四凌晨，美国国会众参两院联席会议复会后完成了对总统大选结果的认证程序。随后特朗普虽然承诺要向下一届总统平稳移交权力，并谴责了冲击国会大厦的暴力事件，但仍然坚持民主党靠舞弊手段才赢得2020年的总统大选。

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加拿大总理特鲁多还表示，美国发生的暴力冲击国会的事情也可能会在加拿大发生。加拿大人不应认为民主制度是天然的和必然的事情，而是需要努力保护和捍卫的制度，要和平地表达和交换政治见解而不是诉诸暴力。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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