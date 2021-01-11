加拿大不再要求两岁小孩在飞机上必须戴口罩

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加拿大交通部从2020年4月份开始实行了两岁以上的乘客必须戴口罩才能乘坐飞机的防疫规定后，已经发生了几起由于小孩哭闹着不戴口罩而全家人被赶下飞机、甚至是整个航班被取消的事件。

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现在，加拿大交通部已经不事声张地修改了有关规定，把必须佩戴口罩的民航乘客年龄从两岁提高到6岁；虽然仍然建议2岁到5岁的儿童在乘飞机时戴口罩，也要求父母为6岁以下的小孩准备好口罩，但如果小孩无法忍受口罩，不会强求他们在飞机上戴口罩。

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加拿大交通部证实，在2020年11月10日根据加拿大公共卫生局和世界卫生组织最新版本的COVID-19病毒肺炎防疫指导方针修改了民航乘客需要遵守的防疫规定，不再要求6岁以下的儿童在乘飞机时戴口罩。

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