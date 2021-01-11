加拿大北极圈温室种植技术可应用于太空

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加拿大宇航局认为，人类要想开启宇航员太空探险时代、就需要研发出在太空种植食物的技术，而加拿大北极圈内一些边远居民点正在试验的极寒地区绿色大棚项目具有重要的参考价值。

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加拿大努纳武特地区2019年秋天在北极研究基金会和加拿大农业部的帮助下，开始试验进行北极圈内绿色大棚水培方式生产蔬菜的项目。2020年秋天，加拿大宇航局派出技术人员、与努纳武特土著人Gjoa Haven居民点一道研究和完善在北极圈地区苦寒条件下用绿色大棚水培技术生产蔬菜的技术程序。

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加拿大宇航局希望把太空技术与北极圈内绿色大棚水培种植蔬菜的试验项目有机地结合起来，不但帮助宇航局研究出适合宇航员在太空种植蔬菜的技术和程序，而且可以帮助北极圈内土著人居民点的居民扩大其蔬菜、浆果等农作物的自给程度。

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2020年夏天，加拿大努纳武特Gjoa Haven土著人居民点已经在绿色大棚种植了沙拉菜和红柿子椒等蔬菜。

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RCI with Beth Brown · CBC News

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