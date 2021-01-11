加拿大第一宗：警方就阿省一肉类加工厂涉嫌罔顾工人新冠疫情期安全展开犯罪调查

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加拿大阿尔伯达省皇家骑警确认，已经正式就一间公司是否对工人在工作场所感染新冠病毒并死亡事件负责，展开了调查。

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这也是加拿大第一桩此类性质的案件。

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“要为爸爸讨回公道”

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上周五，16岁的Ariana Quesada前往阿尔伯达省High River皇家骑警分部，向警方提出正式投诉，要求调查她父亲的死亡是否涉及刑事疏忽。

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Ariana的父亲Benito Quesada于去年五月初因新冠病毒感染死亡，年仅51岁，留下了妻子和四个孩子。

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而他生前工作的Cargill肉类加工厂是加拿大新冠疫情爆发最严重的工作场所。去年五月，至少有950名员工检测感染了新冠病毒，占了工厂工人的近半数。

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Benito Quesada是来自墨西哥的移民。他的家人要求工厂对他的死亡负上责任，指控该公司没有尽责防止工人感染新冠病毒。

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在接受采访时，Ariana哭着说：“我们做出这个投诉，希望为父亲讨回公道。”

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她表示，今年圣诞节，家里没有了父亲，少了一个人可以拥抱的人。

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投诉指控工厂刑事疏忽

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在投诉书中，Quesada家人指控工厂罔顾工人安全，主要表现在下面几方面：

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工厂没有向工人提供足够的防护装备（PPE）

生产线上的工人之间没有保持安全距离

午饭的地方人群拥挤，桌子没有相隔半米

工厂医护允许已经确诊新冠病毒阳性的工人继续工作

工人如果因担心感染而缺席工作，面临不带薪临时辞退

如果工人在两个月内没有缺勤，公司承诺500加币的奖励

Ariana表示父亲在家中自觉与家人保持距离，自我隔离，并且继续回工厂工作，是希望得到500元的奖励 —— 这笔钱对这个六口之间相当可观。

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而CBC去年春天的调查显示，Cargill公司的至少四名工人承认，他们在新冠病毒测试阳性的情况下，被迫回去报道或者工作。

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警方：展开了正式调查

皇家骑警承认，已经就事件展开了调查。

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Greg Wiebe警官在接受CBC采访时表示，我们已经建立了卷宗，并开始就事件展开调查”。

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不过，他也表示，事件还在初步调查阶段，皇家骑警会审阅投诉内容，安排人手调查。

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他还强调，这不像是警方通常会调查的案子，可能会有很多的变化因素。

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肉类加工厂疫情期必需保持开放

作为国家食品供应链的一部分，屠宰场和肉类加工厂在新冠疫情期是属于“基本需要行业”，政府要求它们必须保持开放。

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Cargill肉类加工厂在去年4月20号，因为感染人数太多而暂时关闭了两个星期。

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该公司的发言人Daniel Sullivan拒绝就这次投诉以及调查发表评论，表示需要先阅读投诉。

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不过，他在一封回覆邮件中表示，工人的安全一向是公司的首要任务。公司也意识到，工厂工人的健康是生意的一部分，也才能继续为加拿大全国提供食物供应。

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目前，Cargill公司还面临可能的集体诉讼，主要的发起人是与该公司工人有近距离接触的个人，他们指控该公司在公共卫生部门发出警告的情况下，没有就工人安全采取足够的保护措施。

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工会与律师：对基本需要工人保护不够

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而一直帮助Quesada家人的食品与商业工人工会代表Michael Hughes表示，雇主应该比这做得更好。

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他说，Cargill公司在2019年的总收入是1135亿美元，仅仅威胁他们要因违反劳工安全而罚款是远远不够的，这也是为什么我们要向警方投诉。

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而他认为，该公司所暴露出来的问题，显示缺乏对企业的追责机制。

渥太华大学的法律教授Katherine Lippel在受访时表示，这次大疫情暴露出整个系统对劳工安全缺乏保护的窘境。她甚至用了“灾难性的”来形容事件。

她还表示，加拿大在追究企业责任方面的记录并不好。如果希望更有效地预防这类事件发生，各省需要更多受过高度培训的有经验的安全检查人员。

她说，警察的职责是追究犯罪，但是对于犯罪原因的追究其实更加重要。

RCI with CBC Dave Seglins, Sarah Rieger, Inayat Singh

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