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2021年1月9日，星期六，加拿大蒙特利尔，一条空荡荡的街道，新冠肺炎大流行继续在加拿大和世界各地蔓延。加拿大魁北克政府宣布实施宵禁，以帮助阻止新冠肺炎从晚上8点到凌晨5点的蔓延。宵禁持续到2月8日。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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