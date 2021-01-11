安省疫情模型显示，2月初安省重症病房将全满

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消息人士告诉加拿大广播公司 CBC, 根据安大略省最新 COVID-19 疫情模型的预测，安省的重症监护病房在 2 月初之前将全满，而且变异病毒将导致传染加速。

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不宵禁？

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安省省长道格·福特 （Doug Ford）的内阁将于周一（1月11日）晚间举行会议，以决定如何采取进一步限制措施，但政府的高级官员告诉记者，安省的卫生顾问并不建议象魁北克省那样实行宵禁。

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安大略省的疫情发展模式已经于上周五提交给省政府，但有关信息要到周二（1月12日）才能公开。

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消息来源告诉 CBC新闻部，预测模型中的信息包括：

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预计安省在 1 月底之前平均每天的日增病例可达到 6,000 例；

调查数据表明，相当一部分安大略人没有遵循旨在于减少病毒传播的公共卫生准则；

人口的流动数据显示，在圣诞节的前几天，即安省于12月26日宣布再度封锁的前夕，安省人口的流动大幅增加。

（CBC）

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