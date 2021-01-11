推特永久禁止美国总统特朗普私人帐号，引发“侵害言论自由”争议

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在上周三（1月6号），特朗普抗议者冲击国会大厦骚乱事件发生后，脸书和推特先后宣布禁止美国总统特朗普的社交账号。

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脸书的决定是“无限期禁止特朗普账号”，至少到1月20号，当选总统拜登的就职典礼。

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而特朗普最喜欢使用的社交媒体推特则干脆决定，永久删除了特朗普私人账号。

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众所周知，特朗普喜欢推特，他曾经在推特上发布美国人事任命、经济政策、个人活动，也喜欢与人互怼。

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他最后几条推特中曾表示，自己不会参加当选总统拜登的就职典礼。

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推特在做出禁言特朗普的声明中称，仔细研究特朗普的推文之后，担心他会“进一步煽动暴力”。

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一月六号的冲击国会大厦骚乱中，导致四人死亡，包括一名守卫国会大厦的警察。

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事件发生后，引发了这些达科技公司是否“侵害了特朗普言论自由”的争议。

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有宪法学者指出，根据美国第一修正案，侵害言论自由的条款只适用于政府。也就是说，只有政府禁止个人或团体发言，才属于侵害言论自由。

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也有人指出，社交媒体平台是属于私人公司，当你在那里注册了账号之后，你就要遵守它们的规定。

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不过，也有人认为，事件凸显政府对互联网巨头的监管滞后，或是互联网巨头权力过大的问题，这些需要政府进一步采取行动。

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特朗普的推特支持者这两天发起了”我们都是特朗普“行动，将头像改为了特朗普。

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包括德国总理默克尔在内的人士认为，涉及一个人的言论自由时，”必须基于法律并遵循立法者限定的框架，而不应基于一个社交平台管理层的决定。”

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