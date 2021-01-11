最新民调：加拿大更多人希望尽快接种新冠疫苗，超半数安省民众不满政府接种疫苗工作

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根据最新一项Angus Reid的调查，平均有60%的受访加拿大人表示，会尽快接种新冠疫苗—— 而在一个月前，这个数字为48%。

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而表示最终会接种疫苗的比例为23% —— 这令愿意接种疫苗的加拿大人比例达到了83%。

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阿尔伯达省省民成为各省民众中，希望 “尽快接种疫苗”比例最低的，仅为48%。

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这项在1月7号到10号的调查显示，在各省政府中，安省民众对于政府接种疫苗工作最为不满，不满意率高达54%。接下来时曼尼托巴省，不满意率为51%，和阿尔伯达省（43%）。

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（Angus Reid)

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