魁北克省宵禁开始后，大多数人自觉遵守

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魁北克是加拿大第一个因疫情实行宵禁的省份，从 1 月 9 日 – 2 月8 日，除了有正当理由外，所有人在晚 8 点到早 5 点之间不能外出。

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宵禁开始后，魁北克省长弗朗索瓦 · 莱戈特（François Legault）感谢大多数魁北克人遵守了省政府 COVID-19 宵禁的规定，并同时感谢了警察为此付出的努力。

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警方开出几百张罚单

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尽管大多数人很自觉，但魁省警方还是开出了几百张罚单，其中包括对举行抗议宵禁活动的人发放的罚单。

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蒙特利尔警方说，实行宵禁的第一天，他们开出了 84 张罚单，而魁北克市警方开出了 31 张罚单。

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魁北克省警察局 SQ 的警察负责监督省内的高速公路和其他一些城市，省警局在宵禁第一天开出了 150 多张罚单

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省警局 SQ 在新闻稿中说，除了少数事件外，省内大多数人都遵守了通宵封锁的规定。

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在必要服务行业工作的人，以及需要去药房取药的人可以在宵禁内时间出行。

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其他违反了规定的人则将被处以 1,000 – 6,000 加元的罚款。

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通过宵禁阻止私人聚会

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自 11 月初以来，魁北克的新病例数量一直在增长，私人聚会被认为是导致感染的一大原因，因此，政府希望通过宵禁来有效阻止人们进行私人聚会。

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当然，许多人想知道，宵禁到底是否真能遏制 COVID-19 的传播。

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蒙特利尔市康戈迪亚大学（Concordia University）的行为医学教授西蒙·培根（Simon Bacon）表示：

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数据显示出的一个趋势是，在实施宵禁的地方，病毒的传播受到了控制。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总体而言，魁北克省和加拿大其他省份地区的人大多数都在遵守公共卫生指令，西蒙·培根教授认为, 实行宵禁将有助于人们更严格的遵守卫生规定。

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无家可归者没地去

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宵禁期间无家可归者的境遇再度引起关注。

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魁北克省长莱戈特上周表示，宵禁规定也将适用于无家可归者，但由于城市庇护所的床位数不够，省长的话立即遭到为无家可归者维权人士的抨击，说这是与现实脱节。

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协助无家可归者的机构－Old Brewery Mission 的服务部主任艾米莉·福铁尔（Émilie Fortier）说，在宵禁开始生效前，警方向他们承诺，将为无家可归者提供适当资源，而不是开罚单。

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蒙特利尔警方在推特上发表声明说，他们在星期六晚上协助了许多无家可归的人，没有对任何无家可归者发罚单。

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Old Brewery Mission 表示：

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庇护所缺乏床位让无家可归者们的处境变得更加严峻。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

星期日，蒙特利尔几乎所有庇护所的床位都满了，现在，各个机构的组织者正在尽量添加床位，并可能很快需要增加工作人员。

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原住民妇女庇护所（Native Women’s Shelter）的执行主任纳库塞特（Nakuset）说，对于那些一无所有的人来说，几乎没有安全的居住空间，而帮助他们的工作也做得不够。

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（CBC）

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