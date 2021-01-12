A woman wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus rides a subway car in Moscow, Russia, Monday, Jan. 11, 2021. Russia has continued to face high numbers of new infections even as it has launched a mass vaccination effort. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

俄罗斯莫斯科，一名戴着口罩的妇女乘坐地铁

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年1月12日（星期二）14:45

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2021年1月11日，星期一，俄罗斯莫斯科，一名戴着口罩的妇女乘坐地铁。尽管俄罗斯开展了大规模疫苗接种工作，但仍面临大量新感染病例。(AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

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