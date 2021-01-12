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2021年1月11日，星期一，俄罗斯莫斯科，一名戴着口罩的妇女乘坐地铁。尽管俄罗斯开展了大规模疫苗接种工作，但仍面临大量新感染病例。(AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

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