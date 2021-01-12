加拿大勋章获得者仍然以白人男性为主

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虽然近年来加拿大各界在努力让加拿大最高级别的荣誉勋章、加拿大勋章的获得者多元化，以反映加拿大社会性别、肤色、族裔、社会职业等方面的多样性，但2020年加拿大勋章获得者仍然是以白人男性为大多数。

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根据研究移民和多元化问题的专家Andrew Griffith的分析，一共有175名加拿大人在2020年获得了加拿大勋章，其中女性刚刚超过三分之一，只有7.4%是有色人种少数族裔、虽然这已经比2019年提高了两个百分点，2020年只有5.1%的加拿大勋章获得者是土著人。

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加拿大黑人维权人士Velma Morgan认为，加拿大领导人总是讲多元化让加拿大强大，但是在表彰为加拿大的发展和建设做出贡献的人时却看不出多元化了，这是很成问题。黑人在加拿大已经有几百年的历史，但在加拿大勋章获得者中很少见到黑人反映了黑人社团对加拿大社会的贡献得不到重视。

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加拿大勋章获得者虽然由加拿大总督颁发荣誉勋章，但其提名来自加拿大民众和民间组织，由专门的咨询委员会对被提名者进行审议，然后形成加拿大勋章获得者建议名单交给加拿大总督，总督府根据有关的加拿大勋章颁发规则最后确认获得加拿大勋章者的名单。

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加拿大总督府发言人Rob McKinnon指出，实现加拿大勋章获得者多元化是现任总督帕耶特的优先任务之一；为此已经加强了个人信息收集工作，比如要求被提名为加拿大勋章候选者的人士在问卷中提供自己的性别、性取向、是否残疾、是否属于有色人种少数族裔、是否属于土著人等信息。

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统计数字显示，二十年来每年被提名为加拿大勋章候选人中有约2百位女性，她们获得加拿大勋章的成功率是72%，远远超过男性候选人58%的成功率。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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