 加拿大正积极推动和创建自主疫苗研发战略体系

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面对汹涌而来的新冠病毒瘟疫，很多国家都在努力研制疫苗。第一轮冲刺中辉瑞公司和莫德纳疫苗首先越过终点线。加拿大科研人员也正在加紧病毒疫苗的研究，且对未来的潜在优势充满信心。

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加拿大疫苗和传染病研究组织（VIDO）的首席执行官沃尔克·戈德茨（Volker Gerdts）说，加拿大研究人员正把目光放在长远的战略上。他说：“从长期的角度看，能有本国制造的疫苗很重要”。

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实际上，戈德茨的团队从理论上讲已经在疫苗的研究方面取得了突破，但由于没有制造能力来生产足够开展实验用的疫苗，没能完成整个研究实验程序。用他的话来说，正是这个“暂时的挫折，揭示了加拿大基础设施方面的重大差距”。而现在，他的团队已经得到各级政府新的投资，开始搭建今后自主生产疫苗所需的资源。

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疫情让加拿大意识到疫苗自主生产能力的重要性

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加拿大在此次疫情中的教训之一是，与外国在疫苗研究方面的合作并不一定靠得住。而建立自主研发体制是一项长期战略，需要一步步落实。根据加拿大创新科技和经济发展局的说法，“当此次瘟疫大流行袭来时，加拿大没有规模足够大，且能灵活应对的疫苗制造体系”。

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但加拿大很快意识到需要疫苗的迫切性，联邦政府也迅速划拨出数亿加元资金，以支持几个研究机构，扩建生产疫苗的基础设施，加速疫苗的研究和生产能力。

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其中一项就是支持加拿大疫苗和传染病研究组织， 对其在萨斯喀彻温大学的实验室进行翻修扩建。预计在明年秋天完成升级之后，每年可生产最多达4000万剂疫苗。

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该组织的执行长戈德茨说：“在国家层面，应该为将来的流行性传染病做好准备，我们需要具备这种能力”。他还提到，扩建后的设施将“向所有加拿大研究人员开放，相关的国际组织也可以使用”，以推动那些有希望的实验项目。

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为了实现自主生产疫苗的目标，还有一些项目也正在进行中。最大的公司之一是总部位于魁北克的生物制药公司Medicago，该公司在应对埃博拉病毒和H1N1禽流感病毒等新型病毒方面，有着做出快速反应的经验。新冠疫情爆发后，该公司获得1.73亿加元的联邦资金，以推动疫苗的研发和在魁北克城建立大型疫苗制造设施。

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该公司用于大规模生产的候选疫苗目前已进入2期临床试验。如果一切按计划进行，到今年年底，即可在加拿大和美国的工厂生产出8000万剂。而到2023年底，该公司可在魁北克市东部自己新建的工厂中开始生产疫苗。

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Medicago的高级主管纳塔莉·查兰德（Nathalie Charland）指出，这足以满足加拿大自己的疫苗需求，同时也有助于全世界的疫情防控。世界将需要数十亿剂才能抑制住新冠肺炎疫情的肆虐。

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查兰德说，公司的长远目标是希望能够每年生产5亿至10亿剂疫苗。近期目标则是“研发能够对新病毒迅速做出反应的新技术，以能够有效保护国民”。

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“加拿大曾是疫苗研发领先的国家”

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哈利法克斯达尔豪西大学加拿大疫苗学中心主任斯科特·哈珀林（Scott Halperin）说，加拿大以前曾是疫苗开发的全球领导者。上世纪中叶，安大略和魁北克的公共实验室都有率先研制出疫苗的能力。他举例说，多伦多的康诺特实验室（Connaught Laboratories）在五十年代开发脊髓灰质炎疫苗方面就发挥了关键作用。但是，由于私有化和全球化，“我们失去了这种能力。现在我们需要扭转这一趋势”。

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哈珀林博士说，疫苗自主很重要，因为依靠其它国家的疫苗供应并不总是可靠的。因为“各国政府会首先考虑本国的人口，不希望疫苗在满足其本国人口需求之前就给别的国家”。

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哈珀林还指出，这次的新冠疫情也不会是最后一次需要新疫苗和新疗法以对抗新病毒。因此，能够建立自己的疫情应对体系，避免再次“手忙脚乱”， 疫苗研发体系很关键。

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加拿大疫苗和传染病研究组织执行长戈德茨也强调，在过去几年中，已经有过寨卡病毒、非典、埃博拉和其他疾病的出现，预计未来仍会出现新病毒。因此，他希望加拿大即使在大流行之后仍要继续支持国内疫苗的研究和生产。他说， 除了满足当前疫情的防控需求，“我们同时也要努力做好所有准备工作，以应对下一场新病毒瘟疫的出现”。

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RCI with Sarah Bridge & Ioanna Roumeliotis， CBC

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