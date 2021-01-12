加拿大民间智库举办“保卫中国人权”网络研讨会，多国专家学者参加

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加拿大民间智库麦克唐纳-洛里埃研究所（Macdonald Laurier Institute)位于首都渥太华。这个星期四，该研究所将召开一个以捍卫中国人权为主题的网络研讨会。

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作为加拿大最主要的民间智库之一， 麦克唐纳-洛里埃研究所的关注课题非常广泛， 从加拿大政治制度、 国家安全、原住民事务到社会科学、外交领域， 以及国际热点。近几年来，对中国事务的关注明显增加。尤其是香港发生大规模抗议活动遭到镇压以来，已经举办了多次讨论会。而这次研讨会召开的时机， 正是在上个星期香港出现更大规模的逮捕行动，包括民选议员在内的55人被指控违反了“香港国家安全法”之后。

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针对香港此次大规模抓捕行动，加拿大外长弗朗索瓦·尚帕涅（Francois P. Champagne)与美国国务卿、澳大利亚和英国外长一起共同在9日发表联合声明， 表示严重关切这一事件。声明中说：“很显然， 这是以国家安全法来消除持不同政见者和不同的政治见解。。。我们呼吁香港和中国当局尊重香港民众应该享有的法律确保的 自由权利”。

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麦克唐纳-洛里埃研究所在发出的会议邀请通知中说：“目前世界正在觉醒，意认识统治中国13亿人的政府实际就是资本主义企业性质，中国共产党已经与自由世界中的许多政治和商业精英成功合作。而西方一直被中国的经济机遇所困扰，忽视那里的大规模侵犯人权的行为。这给人权捍卫者们带来艰巨的挑战。

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此前，本研究所在民主世界应如何回应香港危机方面举行了一系列活动， 并在全球产生影响和成功。在此基础上， 我们将再次与多国议会对华政策联盟、欧洲价值观组织、香港观察、欧珀提莫姆国际出版公司共同召集一次在线会议，讨论北京政权侵犯人权进一步升级的行为”。

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此次研讨会将讨论几个重要问题：

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新疆拘留营侵犯人权的性质，香港民主受到的打压，以及在西藏和内蒙古长期存在的压制和恐吓。 民主国家的政府、联合国及其各机构是怎样漠视， 有时甚至是纵容中共这些行为的。 提出全世界如何协调、 制定对策的建议。

此次研讨会向公众开放，可以登录研究所的网站免费注册参加。通知中也列出了受邀出席的发言人名单和照片，共11位。

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以下是已经确定参加的与会者名单及职务：

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英国工党影子内阁负责亚洲事务的外长Stephen Kinnock

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美国国务卿彭培奥政策顾问余茂春（Miles Yu）

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美国美中经济安全委员会副主席Carolyn Bartholomew

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加拿大前司法部长，法律教授，Raoul Wallenberg人权中心创办人及共同主席Irwin Cotler

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德国马歇尔基金会亚洲问题资深专家Mareike Ohlberg,

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欧盟议会对华关系代表团主席，多国议会对华政策联盟共同主席Reinhard Butikofer，

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哈佛大学肯尼迪政府学院人权政策中心教授， 律师Teng Biao

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世界维吾尔人大会英国主席，多国议会中国政策联盟顾问Rahima Mahmut

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英国著名人权活动家， 香港观察创办人， 多国议会中国政策联盟顾问Benedict Rogers

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研讨会主持人，加拿大汉学家，MLI资深研究员，欧洲价值观与安全政策研究中心研究员Charles Burton

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加拿大欧珀提莫姆国际出版公司执行长，中国民主基金会主席Dean Baxendale

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