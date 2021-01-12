因为科技部长去职总理特鲁多小规模调整内阁

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加拿大自由党联邦政府科技、革新和工业事务部长Navdeep Bains宣布，在代表自由党在自己的选区参加了六次联邦大选后，他将不会参加下一次联邦大选，以有更多的时间陪伴家人、当好父亲。

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Navdeep Bains有两个分别上小学和中学的女儿。

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由于特鲁多的加拿大自由党2019年大选后是以少数党政府执政，少数党政府的寿命一般在两年左右，特鲁多要随时为发生大选做好准备，所以特鲁多决定在星期二小规模改组内阁。

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加拿大广播公司报道说，现任外交部长François-Philippe Champagne调任科技、革新和工业事务部长，交通部长Marc Garneau接任外交部长，后座议员Omar Alghabra被提升为交通部长。

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刚刚结束癌症治疗的马尼托巴省自由党议员Jim Carr从新回到特鲁多内阁担任负责平原省份事务的内阁部长。

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由于第二波COVID-19病毒肺炎的泛滥，特鲁多政府的执政重点继续放在抗击新冠病毒疫情方面。

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