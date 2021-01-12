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2021年1月12日星期二，美国宾夕法尼亚州哈里斯堡，一名国会警察站在宾夕法尼亚州国会大厦的前门。上周美国国会大厦被围困后，全国各州首府处于高度戒备状态。(AP Photo/Jacqueline Larma)

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