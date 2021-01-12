A Capitol police officer stands at the front entrance of the Pennsylvania Capitol building Tuesday Jan. 12, 2021, in Harrisburg, Pa. State capitols across the country are under heightened security after the siege of the U.S. Capitol last week. (AP Photo/Jacqueline Larma)

美国宾夕法尼亚州哈里斯堡，一名国会警察站在宾夕法尼亚州国会大厦的前门

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年1月12日（星期二）14:46

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2021年1月12日星期二，美国宾夕法尼亚州哈里斯堡，一名国会警察站在宾夕法尼亚州国会大厦的前门。上周美国国会大厦被围困后，全国各州首府处于高度戒备状态。(AP Photo/Jacqueline Larma)

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