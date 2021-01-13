加拿大继续关闭与美国的边界至少一个月

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加拿大联邦政府公共安全事务部长布莱尔宣布，加拿大与美国关闭陆路关口的防疫措施将延长到至少2月21日；何时取消关闭加美边境关口的措施将视COVID-19病毒肺炎疫情而定。

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加拿大和美国采取的相互关闭陆路边境的措施已经实行了近10个月，只有保持物流通畅的货柜车和两国间必须的人员交通可以例外。入境加拿大后，所有国际旅行者必须自我隔离14天。

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加拿大公共安全事务部长布莱尔的发言人Mary-Liz Power指出，在COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大的边境防疫控制措施是世界上最严格的国家中的一个。

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从1月7日开始，乘飞机进入加拿大的旅行者在登机前必须提供新冠病毒检测阴性的证明，否则禁止登机。

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