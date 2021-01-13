蒙特利尔一餐馆发起集体诉讼，告送餐平台收费太高

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蒙特利尔市的一家餐馆正在对三个送餐平台提起集体诉讼，指控这些平台在疫情期间收取费用过高。

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餐馆 Deli Boyz 是这起集体诉讼案的主要原告，被告是通过智能手机应用程序送餐的三个公司，包括 Uber Eats，DoorDash 和 SkipTheDishes。

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Deli Boyz 餐馆表示，在疫情期间，人们不能在餐馆内用餐，因此只能大量依赖送餐服务。

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该餐馆说，在 2020 年 12 月 27 日至 2021 年 1 月 4 日之间，餐馆为 67 笔总值 2550 加元的订单， 向 Uber Eats 支付了 737 加元的送餐费，远远超过了 15％。

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要求设立上限

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Deli Boyz 餐馆向魁北克省高等法院递交了集体诉讼文件，正式立案尚需得到法官的批准。

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该诉讼要求被告赔偿相关损失，并要求法官禁止这些送餐平台收取超过客户总订单的 15％ 。

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代表 Deli Boyz 餐馆发起诉讼的律师乔伊·祖克兰（Joey Zukran）说，在疫情下，餐馆只能与使用智能手机应用程序的送餐公司合作，要保持竞争力，他们别无选择。

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目前美国的纽约州、加利福尼亚州，加拿大的不列颠哥伦比亚（BC）省和安大略省等地都已经把送餐平台收取费用的上限定为客户订单的 15％。

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律师乔伊·祖克兰表示：

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蒙特利尔的餐馆一直在问，为什么我要支付相当于多伦多类似餐馆两倍的费用呢？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在一个电子邮件声明中，Uber 的发言人乔纳森·哈默尔（Jonathan Hamel）没有直接对集体诉讼发表评论。

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他说：

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Uber Eats 通过市场营销活动来推动需求，并取消了激活费，设置每日付款并提供灵活的选择，从而为餐馆提供支持。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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