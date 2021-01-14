A U.S. Secret Service Police guard stands post on the North Portico of the White House, with steam coming from a grate, at the White House, Thursday, Jan. 14, 2021, in Washington. President Donald Trump was impeached for a second time by the U.S. House of Representatives Wednesday, and the president has no scheduled events for the day. (AP Photo/Gerald Herbert)

一名美国特勤局警卫站在白宫的北门廊上，蒸汽从白宫传来

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年1月14日（星期四）10:22

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2021年1月14日，星期四，一名美国特勤局警卫站在白宫的北门廊上，蒸汽从白宫传来。唐纳德·特朗普总统周三被美国众议院第二次弹劾，总统当天没有任何预定活动。 (AP Photo/Gerald Herbert)

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