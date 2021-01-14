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2021年1月14日，星期四，一名美国特勤局警卫站在白宫的北门廊上，蒸汽从白宫传来。唐纳德·特朗普总统周三被美国众议院第二次弹劾，总统当天没有任何预定活动。 (AP Photo/Gerald Herbert)

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