加拿大的药剂师说，他们可以协助加快疫苗接种

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加拿大将在几个月内开始对普通人群的新冠疫苗接种，加拿大的药剂师们以及最大的药房连锁商店 Shoppers Drug Mart 正在与一些省政府就这一免疫行动开展初步讨论。

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加拿大药剂师协会（The Canadian Pharmacists Association）公共事务副总裁乔尔·沃克（Joelle Walker）告诉加拿大广播公司：

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我们认为药剂师将能在某个方面发挥作用，但还不清楚会是什么时候。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

药房一直参与流感疫苗接种

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加拿大广播公司报道说，加拿大有超过 11,000 家药房，数年来一直参与流感疫苗的注射，因此具有注射疫苗的经验和设施。

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乔尔·沃克表示，虽然每年的流感防疫规模很大，但比 COVID-19 疫苗接种要小得多，如此大规模的疫苗接种需要几个月的规划，应该让药剂师在规划初期就参与进来。

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她接着说， 在药房打疫苗是很方便的，以安大略省为例，安省 90％ 的居民在自己住所 5 公里范围内会有一个药房，而在乡村和偏远社区，卫生设施有限，药房通常是获得初级保健的唯一选择。

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另外，药房早就有通知患者以及补充处方药的管理系统，有足够的能力来跟踪辉瑞疫苗和Moderna 疫苗的两剂接种进展。

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加拿大药剂师协会公共事务副总裁乔尔·沃克说：

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医疗系统目前资源紧张，医生和护士都在第一线医治紧急患者，药房绝对是可以提供疫苗的场所。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

免疫工作起步缓慢

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加拿大广播公司报道说，加拿大的新冠免疫工作起步缓慢，接种行动已经开始了一个月，但只有大约百分之一的人口注射了疫苗。

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到目前为止，联邦政府已向各省和地区运送了 605,000 剂疫苗，但很多疫苗还都在冰柜里。

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曼尼托巴省和新斯科舍省的速度尤其慢，只注射了自己所收到疫苗中不足一半的数量。

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英国美国允许药房接种疫苗

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英国和美国的人均接种新冠疫苗数量均超过加拿大，英美都设立了详细计划，让符合资格的药房参与疫苗接种工作。

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例如，英国从去年11月开始筛选出一些药房，作为疫苗接种中心。到目前为止，英国已选择了11,500 多个药房来协助进行 2021 年的注射疫苗工作，英国国家卫生服务局 （The National Health Service）表示，还将有更多药房参与进来。

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这个星期，有 200 家药房开始给英国人注射疫苗，人们可以提前在网上预约。

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美国也是一样，美国大约 60％ 的药房已与美国政府签署了协议，将收到新冠疫苗并参与接种，美国政府在本周一修改了政策，只要是年满 65 岁的人就属于优先群体，成千上万的美国药店将很快开始为医疗保健人员、一线员工以及年满 65 岁的美国人接种。

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加拿大的药房每周可接种300万人

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在加拿大，联邦政府已经表示，对普通民众的免疫接种将在 4 月开始。

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加拿大药房连锁店 Shoppers Drug Mart 的总裁杰夫·莱格（Jeff Leger）说：

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如果加拿大的所有药房都参与进来，我认为每周可能可以接种 250万 – 300万人，限制因素是能不能有足够的疫苗。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 只要有了疫苗，我们就准备协助接种工作，加拿大人都希望看到人们能尽快接种疫苗。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

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