星巴克三月底前关闭3百家加拿大分店

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

总部设在美国西雅图的星巴克公司证实，其关闭三百家加拿大咖啡连锁店分店的计划将在三月底完成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星巴克公司表示，在关闭名单上的一些加拿大星巴克咖啡连锁店分店已经在去年秋季停止营业，所有三百家分店的关闭工作将在今年第一季度结束前完成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年夏天星巴克公司在加拿大的咖啡连锁店分店一共有1400家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过星巴克公司指出，这次在加拿大市场做出的调整并不只是关闭一些分店，而是同时增加驾车窗口点餐取餐服务，增加送餐上门服务，试点网上点餐、路边取货的服务等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星巴克公司表示，餐饮消费模式随着电子付款和订餐APP的普及而在变化，星巴克的服务模式也需要与时俱进。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada