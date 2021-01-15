三个月后加拿大订购的疫苗才会大批量到位

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非高风险群体加拿大人需要再等几个月才能轮到自己注射COVID-19病毒肺炎疫苗。

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负责接收、分发加拿大政府订购的COVID-19病毒疫苗的加拿大军队将领Dany Fortin星期四说，几个主要新冠病毒疫苗生产商从4月份开始能够每个星期向加拿大送交多达1百万支针剂的疫苗，使加拿大政府可以开始第二阶段新冠病毒疫苗注射工作。

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加拿大政府在第一阶段为老人院中的老人和工作人员、土著人、医护人员群体提供COVID-19病毒肺炎疫苗，第二阶段为从事紧急救助和维持社会运转的基本行业工作人员提供疫苗注射。

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自加拿大开始新冠病毒疫苗注射工作以来到现在一个月时间已经过去，但只有约61.5万剂疫苗被分发给加拿大的十个省和三个特区。

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为了尽快扩大接种人口，加拿大许多省区采取了把收到的疫苗都用于第一针注射的措施，而不是采用保守的用一针、留一针的做法。

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辉瑞公司和莫德纳公司的新冠病毒疫苗都需要注射两针才能达到预期的保护作用。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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