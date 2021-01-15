不顾政府警告大量加拿大人乘飞机出国度假

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虽然加拿大政府告诫加拿大人在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下不要出国旅游，但仍然有成千上万的加拿大人不顾政府的警告前往阳光海岸地区度假，包括一些联邦议会和省议会议员、高级政府官员、卫生机构负责人。

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加拿大几个主要的民航公司在10月1日以来为加拿大游客前往18个度假地区提供了1500个航班，即便在COVID-19病毒肺炎疫情恶化的情况下也没有停止。

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不少加拿大人质疑加拿大政府为什么至今没有采取措施禁止乘飞机出国度假旅行。

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加拿大广播公司使用从Flightradar24.com网站得到的信息进行分析后发现，在去年10月1日到今年1月中旬有1516个直飞航班往返于加拿大城市和墨西哥、加勒比海国家的阳光海岸度假地区。

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加拿大人在COVID-19病毒肺炎疫情期间最喜欢的阳光度假地是墨西哥的Cancun，在去年10月1日到今年1月中旬有152个飞往Cancun的直达航班；其次是牙买加的Montego Bay，有112个从加拿大飞往那里的直达航班；居第三位的是墨西哥的Puerto Vallarta，有83个从加拿大城市直飞那里的航班。

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RCI with Dave Seglins, Joseph Loiero, Roberto Rocha · CBC News

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