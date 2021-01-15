先例：BC法官准许一名富翁以毁坏名誉起诉社交媒体巨头推特

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大BC省亿万富翁 Frank Giustra于2019年四月起诉总部在美国加州的社交平台巨头推特公司毁坏名誉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期五，BC省一名法官裁定，准许案件继续审理，理由是”推特上的言论至少在BC有超过50万的阅读者。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项裁定为类似案件开了个先例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Frank Giustra称，2016年，有人在推特平台上传播与他相关的阴谋论，称Frank Giustra是恋童癖，并涉及克林顿夫妇的“披萨门”等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

作为慈善家，Frank Giustra称，发布在推特上的不实言论严重影响了他的社会声誉。他认为，制造谣言阴谋论的人是出于政治目的，因为他曾捐款支持克林顿基金会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

推特表示，他们在加拿大BC没有分支，所以，该省对案件没有管辖权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省法官Elliott Myers 也承认，案件提出了新的网络司法管辖权问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada