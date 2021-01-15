加拿大统计局: 大城市人口增长放缓，但绝大多数人仍住在大都市

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加拿大统计局周四（ 1 月14日）发布了有关加拿大大城市地区（CMA）人口增长的新数据，数据显示大城市地区的人口增长在放缓，但仍超过城市以外地区。

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大都市人口增长放缓，但城市化趋势继续

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根据统计，2019 年 7 月 1 日到 2020 年 7 月 1 日，加拿大大城市地区的人口增长了 1.3％，前一年同期的增长幅度为 1.7%。

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但是，尽管人口增长放缓，加拿大城市化的长期趋势仍在继续。

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2019 年 7 月 1 日到 2020 年 7 月 1 日，加拿大非城市地区的人口增长率为 0.6％。

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加拿大 70 % 以上人口在大都市

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截止到到 2020 年 7 月 1 日，加拿大 71.8％ 的人口 （2730 万人）生活在大城市。

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另外，根据加拿大统计局的统计，2019 年 7 月 1 日到 2020 年 7 月 1 日，加拿大人口增长最快的大都市地区是：

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安大略省的奥沙瓦市 （Oshawa） ： 增长 2.1％；

新斯科舍省的哈利法克斯市（Halifax）：增长 2%；

安大略省的基奇纳-剑桥-滑铁卢（Kitchener–Cambridge–Waterloo ）：增长 2％；

BC 省基洛纳市（Kelowna）：增长1.9％；

阿尔伯塔省的卡尔加里市 （Calgary）： 增长1.9％

萨斯喀彻温省的萨斯卡通市（Saskatoon）：增长1.9％。

（ Statistics Canada，RCI）

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