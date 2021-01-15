新冠疫情期外出旅行：UBC大学公众健康系主任辞职

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星期五，加拿大西部大学不列颠哥伦比亚大学（UBC）公众健康系系主任Peter Berman宣布辞职，原因是他在假期曾前往夏威夷旅行。

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而加拿大政府一直告诫民众，不要做“非必要旅行”，尤其是国际旅行，并需要保持社交距离。

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Berman在声明中称，我对自己的行为非常后悔。

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加拿大最近已经连续出现政客以及名人不顾疫情期政府旅行指南，出国旅行或是办理私事，并因此受到批评，需要辞职。

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不过，也有人指出，政府提出的只是旅行指南，而不是相关规定或是禁令。

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