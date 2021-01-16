专家们怎么看雨后春笋般出现的新冠新菌株

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最近几个月世界上出现了好几种传染力更强的COVID-19病毒菌株，比如英国菌株、南非菌株、巴西菌株等。

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美国疾病控制中心的预测是，两个月之内COVID-19病毒英国菌株会成为美国最主要的新冠流行菌株。

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虽然初步研究显示这些COVID-19病毒新菌株致死率并没有增强，但仅其传染力增强超过50%这一项就已经让包括加拿大在内的世界许多国家的医疗系统面临突然增加的压力。

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多伦多大学公共卫生学院院长Adalsteinn Brown认为，如果新冠英国菌株继续在安大略省传播，则COVID-19病毒单日感染人数会高到可怕的程度，其曲线会出现几乎是直线式的上升。

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加拿大多伦多大学医学院研究传染病问题的副教授Susy Hota指出，多伦多地区医疗系统由于新冠肺炎病人暴增而已经处于崩溃的边缘。

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专家们的共识是，过去一年针对COVID-19病毒的防疫措施对新菌株同样有效，需要做的是认真落实现有的防疫措施。比如保持社交距离、不去公共场合、戴口罩、勤洗手。此外应该减少与不住在一起的人的室内接触时间，最大限度的减少人与人之间的接触，选用N95口罩或手术口罩。

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当然，尽快普及COVID-19病毒肺炎疫苗是更有效的保护民众安全的措施。

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RCI with Adam Miller · CBC News

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