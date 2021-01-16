星期六加拿大新冠确诊数字继续在高位徘徊

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COVID-19病毒肺炎疫情开始以来加拿大的确诊总数在星期六突破了70万人大关，达到70万1千4百66人。

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新增新冠病毒确诊人数最多的仍然是加拿大两个人口最多的省份。星期六安大略省新增的COVID-19病毒确诊人数是3056人，51人死于新冠病毒肺炎。

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魁北克省星期六新增COVID-19病毒确诊人数是2225人，死于新冠病毒肺炎的人数是67人。

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在新冠疫苗注射方面，加拿大收到的新冠病毒疫苗总量的四分之三到星期六已经被注射完毕。

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加拿大许多省份采取了扩大注射范围的政策，而不是用保守的打一针、预留一针的做法。这意味着许多接种了第一针疫苗的人要等超过疫苗制造商建议的三个星期的时间才能得到第二针COVID-19病毒疫苗。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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