辉瑞：近期要减少发送给加拿大的新冠疫苗

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加拿大本来就起步慢的新冠疫苗注射工作遇到新问题，主要疫苗供货商辉瑞公司无法按照预定计划向加拿大提供新冠病毒疫苗。

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加拿大联邦政府公共服务和采购事务部长Anita Anand证实，制药巨头辉瑞公司已经通知加拿大，今后一段时间发送给加拿大的COVID-19病毒疫苗会少于预定的数量；原因是辉瑞公司在比利时的疫苗制造厂为了扩大生产能力，不得不在今后几个星期暂停一些生产线。

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不过Anita Anand指出，不只是加拿大，所有依靠辉瑞公司在比利时的疫苗厂提供COVID-19病毒肺炎疫苗的国家都会面临疫苗供货量暂时减少的问题；但辉瑞公司承诺将从三月底开始扩大疫苗产量，以保证原来承诺的第一季度疫苗供应量。

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负责加拿大疫苗接收和分配工作的加拿大军队少将Dany Fortin说，下个星期的20万8千份辉瑞新冠疫苗针剂将如期到货，但随后的四个星期辉瑞COVID-19病毒疫苗的发货数量将减半。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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