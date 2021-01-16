12月份加拿大房地产市场再创销售记录

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加拿大房地产市场继续在加拿大经济中一花独秀，刚刚创造了历史上最好的12月份销售记录。

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据加拿大房地产经纪人协会提供的数据，2020年12月与2019年同期相比，加拿大房屋销售量猛升了47.2%。这是过去11年来最大的同比月份增长幅度。

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这已经是加拿大全国各主要城市房地产市场连续第六个月的销售增长。

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从全年销售数字来看，2020年加拿大房屋成交量达到55万2千套，创了年销售量的新记录，比2019年上升了12.6%。

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不但房屋销售数量猛升，而且加拿大12月份的平均房价达到60万7千2百80加元，比2019年同期猛升了17.1%。

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加拿大房地产价格最昂贵的仍然是大温哥华地区和大多伦多地区。

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经济分析师们对加拿大房地产市场2021年的走向看法不一。

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