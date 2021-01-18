加拿大卫生专家建议，控制疫情的重点应放在高危人群

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新冠肺炎第二波疫情仍在加拿大蔓延，多地采取封闭措施。加拿大两位专家日前表示，在减少病毒传播方面，卫生管理部门应将主要精力放在帮助高危人群的策略上，而不是对所有人实施全面限制。

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加拿大数学模型和程序科学研究主席沙米斯萨·米什拉（Sharmistha Mishra）博士在不列颠·哥伦比亚省举行的“有关平等与流行病”的演讲中分享她的发现说，所有疾病在某些人群中的传播比其他人群更多，因此流行病学家的工作就是找出受影响最大的人群，并从那里开始着手工作。米什拉博士的研究数据表明，感染COVID-19风险最高的人包括基本工人和低薪工人，生活在多代或拥挤房屋中的人以及无家可归的人。她说，病毒可能会蔓延到其他人群，但减少高危人群的数量将减少总体传播。

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米什拉的同事斯蒂芬·巴拉尔（Stefan Baral）博士在12月的同一系列演讲中也提到相同的观点。这位约翰·霍普金斯大学公共卫生学院流行病学系副教授说，可以专门就高危人群制定一些策略。例如在风险最大的居民区提供更多的测试站，以及使这些站点的开放时间更长；为低收入工人提供更多的财务支持，以便于他们在出现感染症状或等待测试结果时，可以请带薪假。他还建议为居住在拥挤房屋中的人提供自我隔离场所。

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巴拉尔说，卫生管理部门不能将病毒的传播责任仅仅归咎于个人，尽管那样会既容易又令人满意。卫生部门应看到某些人群比其他人群面临更大风险的系统性不公平。 针对加拿大的一些医生主张全社会封禁，力求将感染率降低到更可控的水平。两位专家都认为，其实更有效的方法是尽量满足那些最有可能被感染并将其传染给他人的需求。因为任何类型的封锁都无法停止某些人群的流动，例如快递员，商店送货者，出租车司机等为社会提供基本需求的人”。

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两位专家的建议主要是基于行业加强防疫措施，也包括基于社区，尤其是高风险社区，找出最适合的策略。实际上，温哥华地区已经成立了“南亚社区防疫工作组”。该组负责人比林德尔·纳让（Birinder Narang）博士说，以社区为基础且采取文化适应的方法极大地减缓了菲沙地区的新冠病毒传播。例如素里市居住着许多世代相传的工薪阶层。 但在过去的几周里，那里的传播水平急剧下降。因为工作组在一起研究社区中案件增加的情况后，成员们以多种语言发布相关的注意事项，同时收集该地区人们面临问题的信息。纳让博士说：“我们知道大多数人正在尽最大的努力防疫，但是有一些系统性和社会性因素使一些人遇到困难。公共卫生部门面临的挑战之一就是要随着疫情的变化，调整防控措施的针对性”。

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