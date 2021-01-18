加拿大因纽特语电视台1月18日开播

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加拿大因纽特独立电视台The Nunavut Independent Television Network (NITV)将在1月18日凌晨开播一个新电视频道Uvagut TV，这将是每天24小时、每周7天的因纽特语电视节目频道。

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因纽特语Uvagut TV电视台的电视节目除了在Shaw Direct的全国性有线电视网、努纳武特和西北特区的Arctic Co-ops有线电视网上播出之外，还在uvagut.tv网站上播出。

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加拿大因纽特土著人除了主要居住在努纳武特特区之外，还居住在西北特区、魁北克省北部、和纽芬兰省拉布拉多半岛的北部地区。

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因纽特语Uvagut TV电视台的执行主任Lucy Tulugarjuk指出，因纽特语电视节目能够帮助保护和传承因纽特语言文化，帮助下一代人掌握因纽特语言；Uvagut TV每天将提供5个小时的因纽特语儿童电视节目。

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Lucy Tulugarjuk希望Uvagut TV电视台在不久的将来能够播出来自阿拉斯加和格陵兰的因纽特语电视节目。

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RCI with Beth Brown · CBC News

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